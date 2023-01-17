Манохин Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ширшова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Кондюрина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
31.08.1800
Дочь: Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Яковлевна
Крещение
28.10.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник Дмитрий Александров Мулин
Рождение ребёнка
30.06.1805
Дочь: Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
15.01.1807
Сын: Манохин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Манохина Агриппина Петровна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Колотова Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Манохина Агриппина Петровна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Манохина Агриппина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1823