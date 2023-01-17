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Манохин Иван Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1769

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Манохин Петр Пантелеймонович

Мать: Манохина Ирина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ширшова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Кондюрина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Сын: Манохин Ефим Иванович

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
31.08.1800

Дочь: Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.10.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник Дмитрий Александров Мулин
Рождение ребёнка
30.06.1805

Дочь: Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.01.1807

Сын: Манохин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Манохина Агриппина Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Колотова Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Манохина Агриппина Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Манохина Агриппина Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Евдокия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Агриппина Петровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1823
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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