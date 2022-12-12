Ширшова (Манохина) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшова (Манохина) Варвара Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Манохин Иван Петрович

Мать: Манохина Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Ксения Лаврентьевна

Отец ребёнка: Ширшов Лаврентий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ширшов Назар Лаврентьевич

Отец ребёнка: Ширшов Лаврентий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.02.1819

Сын: Ширшов Мартин Лаврентьевич

Отец ребёнка: Ширшов Лаврентий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Дьякова Домника Лаврентьевна

Отец ребёнка: Ширшов Лаврентий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Евдокия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Ширшов Лаврентий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ширшов Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Ширшов Лаврентий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ширшов Василий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Ширшов Лаврентий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширшов Лаврентий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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