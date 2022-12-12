Ширшова (Манохина) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Манохин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Ксения Лаврентьевна
Отец ребёнка: Ширшов Лаврентий Петрович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ширшов Назар Лаврентьевич
Отец ребёнка: Ширшов Лаврентий Петрович
Рождение ребёнка
?.02.1819
Сын: Ширшов Мартин Лаврентьевич
Отец ребёнка: Ширшов Лаврентий Петрович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Дьякова Домника Лаврентьевна
Отец ребёнка: Ширшов Лаврентий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Евдокия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Ширшов Лаврентий Петрович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Ширшов Лаврентий Петрович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ширшов Василий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Ширшов Лаврентий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно