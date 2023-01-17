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(Ширшова) Евдокия Лаврентьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Ширшов Лаврентий Петрович

Мать: Ширшова Варвара Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
31.05.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
02.12.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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