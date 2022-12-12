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Ширшов Василий Лаврентьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1830

Дата смерти

До 1880

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Ширшов Лаврентий Петрович

Мать: Ширшова Варвара Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.01.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.02.1854

Жена: Ширшова Мария Алексеевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по невесте города Сарапула мещане | Алексий Васильев Фоминских | Петр Иванов Фоминских
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ширшов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Ширшова Мария Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Феоктиста Васильевна

Мать ребёнка: Ширшова Мария Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Вавилова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Ширшова Мария Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1880
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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