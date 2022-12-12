Ширшов Василий Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиДо 1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Крещение
12.01.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.02.1854
Жена: Ширшова Мария Алексеевна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по невесте города Сарапула мещане | Алексий Васильев Фоминских | Петр Иванов Фоминских
Рождение ребёнка
1855
Сын: Ширшов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Ширшова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Феоктиста Васильевна
Мать ребёнка: Ширшова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Вавилова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Ширшова Мария Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1880