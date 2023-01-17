Ширшова (Зылева) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Зылев Алексей Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1854
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по невесте города Сарапула мещане | Алексий Васильев Фоминских | Петр Иванов Фоминских
Рождение ребёнка
1855
Сын: Ширшов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Ширшов Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Феоктиста Васильевна
Отец ребёнка: Ширшов Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Вавилова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Ширшов Василий Лаврентьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно