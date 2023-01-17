Ширшова (Зылева) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшова (Зылева) Мария Алексеевна

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Зылев Алексей Петрович

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.02.1854

Муж: Ширшов Василий Лаврентьевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по невесте города Сарапула мещане | Алексий Васильев Фоминских | Петр Иванов Фоминских
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ширшов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Ширшов Василий Лаврентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Феоктиста Васильевна

Отец ребёнка: Ширшов Василий Лаврентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Вавилова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Ширшов Василий Лаврентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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