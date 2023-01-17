Дьякова (Ширшова) Домника Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДьякова (Ширшова) Домника Лаврентьевна

Дьякова (Ширшова) Домника Лаврентьевна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Ширшов Лаврентий Петрович

Мать: Ширшова Варвара Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
22.01.1842
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
02.05.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.01.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.05.1844

Дочь: Александра Поликарповна

Отец ребёнка: Дьяков Поликарп Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Дьяков Андрей Поликарпович

Отец ребёнка: Дьяков Поликарп Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Дьяков Яков Поликарпович

Отец ребёнка: Дьяков Поликарп Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна Поликарповна

Отец ребёнка: Дьяков Поликарп Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Агафия Поликарповна

Отец ребёнка: Дьяков Поликарп Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.04.1857

Дочь: Матрона Поликарповна

Отец ребёнка: Дьяков Поликарп Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дьяков Лев Поликарпович

Отец ребёнка: Дьяков Поликарп Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяков Поликарп Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close