Дьякова (Ширшова) Домника Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Крещение
22.01.1842
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
02.05.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.01.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.05.1844
Дочь: Александра Поликарповна
Отец ребёнка: Дьяков Поликарп Иванович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Дьяков Андрей Поликарпович
Отец ребёнка: Дьяков Поликарп Иванович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Дьяков Поликарп Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Поликарповна
Отец ребёнка: Дьяков Поликарп Иванович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Агафия Поликарповна
Отец ребёнка: Дьяков Поликарп Иванович
Рождение ребёнка
04.04.1857
Дочь: Матрона Поликарповна
Отец ребёнка: Дьяков Поликарп Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дьяков Поликарп Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно