Ширшов Назар Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Ширшова Дарья Федоровна
Рождение
1815
Бракосочетание
01.02.1837
Жена: Ширшова Дарья Федоровна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анастасия Назаровна
Мать ребёнка: Ширшова Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
11.01.1844
Дочь: Анисия Назаровна
Мать ребёнка: Ширшова Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Ширшова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Назаровна
Мать ребёнка: Ширшова Наталья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ширшова Наталья Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно