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Ширшов Назар Лаврентьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1744

Сын: Ширшов Михаил Назарович

Мать ребёнка: Ширшова Дарья Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение
1815

Отец: Ширшов Лаврентий Петрович

Мать: Ширшова Варвара Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
01.02.1837

Жена: Ширшова Дарья Федоровна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анастасия Назаровна

Мать ребёнка: Ширшова Дарья Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.01.1844

Дочь: Анисия Назаровна

Мать ребёнка: Ширшова Дарья Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Ширшов Иван Назарович

Мать ребёнка: Ширшова Наталья Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Назаровна

Мать ребёнка: Ширшова Наталья Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширшова Наталья Петровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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