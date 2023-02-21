Ширшова Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Ширшов Назар Лаврентьевич
Крещение
03.11.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Петра Евсегниева Климовских сын Иван
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Назаровна
Отец ребёнка: Ширшов Назар Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно