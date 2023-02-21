Ширшова Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшова Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Ширшов Иван Назарович

Отец ребёнка: Ширшов Назар Лаврентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
03.11.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Петра Евсегниева Климовских сын Иван
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Назаровна

Отец ребёнка: Ширшов Назар Лаврентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширшов Назар Лаврентьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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