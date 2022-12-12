Ширшова (Кондюрина) Дарья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти27.02.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Ширшов Назар Лаврентьевич
Рождение
1816
Бракосочетание
01.02.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анастасия Назаровна
Отец ребёнка: Ширшов Назар Лаврентьевич
Рождение ребёнка
11.01.1844
Дочь: Анисия Назаровна
Отец ребёнка: Ширшов Назар Лаврентьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.02.1849
Причина смерти: От родов
Похороны
01.03.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя