Ширшова (Кондюрина) Дарья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшова (Кондюрина) Дарья Федоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1816

Дата смерти

27.02.1849

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1744

Сын: Ширшов Михаил Назарович

Отец ребёнка: Ширшов Назар Лаврентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение
1816

Отец: Кондюрин Федор Иванович

Мать: Кондюрина Гликерия Никоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
01.02.1837

Муж: Ширшов Назар Лаврентьевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анастасия Назаровна

Отец ребёнка: Ширшов Назар Лаврентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.01.1844

Дочь: Анисия Назаровна

Отец ребёнка: Ширшов Назар Лаврентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
27.02.1849
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От родов
Похороны
01.03.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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