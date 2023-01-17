Кондюрина (Потеряхина) Гликерия Никоновна
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Бракосочетание
21.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1802
Дочь: Зайцова Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Кондюрин Федор Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1804
Дочь: Феодосия Федоровна
Отец ребёнка: Кондюрин Федор Иванович
Рождение ребёнка
16.08.1805
Сын: Кондюрин Лаврентий Федорович
Отец ребёнка: Кондюрин Федор Иванович
Рождение ребёнка
18.12.1806
Сын: Кондюрин Евстрат Федорович
Отец ребёнка: Кондюрин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Феодосия Федоровна
Отец ребёнка: Кондюрин Федор Иванович
Рождение ребёнка
?.03.1814
Отец ребёнка: Кондюрин Федор Иванович
Не крещен
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ширшова Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Кондюрин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Кондюрин Георгий Федорович
Отец ребёнка: Кондюрин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Кондюрин Федор Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1834