Кондюрина (Потеряхина) Гликерия Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина (Потеряхина) Гликерия Никоновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1782

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Потеряхин Никон Григорьевич

Мать: Потеряхина Варвара Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
21.02.1802

Муж: Кондюрин Федор Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1802

Дочь: Зайцова Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Кондюрин Федор Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.06.1804

Дочь: Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Кондюрин Федор Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.08.1805

Сын: Кондюрин Лаврентий Федорович

Отец ребёнка: Кондюрин Федор Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.12.1806

Сын: Кондюрин Евстрат Федорович

Отец ребёнка: Кондюрин Федор Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Кондюрин Федор Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.03.1814

Сын: Кондюрин Марк Федорович

Отец ребёнка: Кондюрин Федор Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Не крещен
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ширшова Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Кондюрин Федор Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Кондюрин Георгий Федорович

Отец ребёнка: Кондюрин Федор Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Кондюрин Федор Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1834
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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