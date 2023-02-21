Потеряхина Варвара Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиМежду 1807 и 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Кондюрина Гликерия Никоновна
Отец ребёнка: Потеряхин Никон Григорьевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Иванова Татьяна Никоновна
Отец ребёнка: Потеряхин Никон Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Потеряхин Никон Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1807 и 1812