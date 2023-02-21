Потеряхина Варвара Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потеряхина Варвара Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Между 1807 и 1812

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Кондюрина Гликерия Никоновна

Отец ребёнка: Потеряхин Никон Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Иванова Татьяна Никоновна

Отец ребёнка: Потеряхин Никон Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потеряев Петр Никонович

Отец ребёнка: Потеряхин Никон Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потеряхин Никон Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1807 и 1812
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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