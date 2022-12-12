Иванова (Потеряхина) Татьяна Никоновна
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Бракосочетание
07.02.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Васса Михайловна
Отец ребёнка: Иванов Михаил Стахиевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Иванов Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Иванов Михаил Стахиевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Пахотина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Иванов Михаил Стахиевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Иванов Михаил Стахиевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Иванов Михаил Стахиевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Домника Михайловна
Отец ребёнка: Иванов Михаил Стахиевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Иванов Михаил Стахиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно