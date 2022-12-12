Иванова (Потеряхина) Татьяна Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Потеряхина) Татьяна Никоновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Потеряхин Никон Григорьевич

Мать: Потеряхина Варвара Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.02.1806

Муж: Иванов Михаил Стахиевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Васса Михайловна

Отец ребёнка: Иванов Михаил Стахиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Иванов Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Иванов Михаил Стахиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Пахотина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Иванов Михаил Стахиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Иванов Михаил Стахиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Иванов Михаил Стахиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Домника Михайловна

Отец ребёнка: Иванов Михаил Стахиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Иванов Яков Михайлович

Отец ребёнка: Иванов Михаил Стахиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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