Иванов Михаил Стахиевич
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Камошкин Стахий Иванович
Мать: Иванова 1-я Иванова
Бракосочетание
07.02.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Васса Михайловна
Мать ребёнка: Иванова Татьяна Никоновна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Иванов Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Иванова Татьяна Никоновна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Пахотина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Иванова Татьяна Никоновна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Иванова Татьяна Никоновна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Иванова Татьяна Никоновна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Домника Михайловна
Мать ребёнка: Иванова Татьяна Никоновна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Иванова Татьяна Никоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно