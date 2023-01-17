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Иванов Михаил Стахиевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Камошкин Стахий Иванович

Мать: Иванова 1-я Иванова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.02.1806

Жена: Иванова Татьяна Никоновна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Васса Михайловна

Мать ребёнка: Иванова Татьяна Никоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Иванов Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Иванова Татьяна Никоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Пахотина Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Иванова Татьяна Никоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Иванова Татьяна Никоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Иванова Татьяна Никоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Домника Михайловна

Мать ребёнка: Иванова Татьяна Никоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Иванов Яков Михайлович

Мать ребёнка: Иванова Татьяна Никоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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