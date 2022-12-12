Кондюрин Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти23.03.1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Бракосочетание
21.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1802
Дочь: Зайцова Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Кондюрина Гликерия Никоновна
Рождение ребёнка
09.06.1804
Дочь: Феодосия Федоровна
Мать ребёнка: Кондюрина Гликерия Никоновна
Рождение ребёнка
16.08.1805
Сын: Кондюрин Лаврентий Федорович
Мать ребёнка: Кондюрина Гликерия Никоновна
Рождение ребёнка
18.12.1806
Сын: Кондюрин Евстрат Федорович
Мать ребёнка: Кондюрина Гликерия Никоновна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Феодосия Федоровна
Мать ребёнка: Кондюрина Гликерия Никоновна
Рождение ребёнка
?.03.1814
Мать ребёнка: Кондюрина Гликерия Никоновна
Не крещен
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ширшова Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Кондюрина Гликерия Никоновна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Кондюрин Георгий Федорович
Мать ребёнка: Кондюрина Гликерия Никоновна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Кондюрина Гликерия Никоновна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
23.03.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
23.03.1837
Причина смерти: Горячкой