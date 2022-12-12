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Кондюрин Федор Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1783

Дата смерти

23.03.1837

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Кондюрин Иван Иванович

Мать: Кондюрина Татьяна Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
21.02.1802

Жена: Кондюрина Гликерия Никоновна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1802

Дочь: Зайцова Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Кондюрина Гликерия Никоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.06.1804

Дочь: Феодосия Федоровна

Мать ребёнка: Кондюрина Гликерия Никоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.08.1805

Сын: Кондюрин Лаврентий Федорович

Мать ребёнка: Кондюрина Гликерия Никоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.12.1806

Сын: Кондюрин Евстрат Федорович

Мать ребёнка: Кондюрина Гликерия Никоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Феодосия Федоровна

Мать ребёнка: Кондюрина Гликерия Никоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.03.1814

Сын: Кондюрин Марк Федорович

Мать ребёнка: Кондюрина Гликерия Никоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Не крещен
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ширшова Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Кондюрина Гликерия Никоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Кондюрин Георгий Федорович

Мать ребёнка: Кондюрина Гликерия Никоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Кондюрина Гликерия Никоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
23.03.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
23.03.1837
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Горячкой
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