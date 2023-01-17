Кондюрина Татьяна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина Татьяна Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Кондюрин Петр Иванович

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Турыгина Агафия Ивановна

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Сын: Кондюрин Федор Иванович

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Щербакова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Савастьянова Мариамна Ивановна

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Кондюрина Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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