Кондюрина Татьяна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Турыгина Агафия Ивановна
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Щербакова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Савастьянова Мариамна Ивановна
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Кондюрина Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно