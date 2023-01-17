Турыгина (Кондюрина) Агафия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти14.09.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Бракосочетание
22.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ширманова Евдокия Сысоевна
Отец ребёнка: Турыгин Сысой Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Татьяна Сысоевна
Отец ребёнка: Турыгин Сысой Филиппович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Турыгин Сысой Филиппович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анисия Сысоевна
Отец ребёнка: Турыгин Сысой Филиппович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Турыгин Сысой Филиппович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Турыгин Сысой Филиппович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Турыгин Сысой Филиппович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Турыгин Сысой Филиппович
Рождение ребёнка
?.01.1820
Отец ребёнка: Турыгин Сысой Филиппович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Турыгин Сысой Филиппович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.09.1842
Причина смерти: От горячки
Похороны
16.09.1842
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не отпета