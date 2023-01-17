Турыгина (Кондюрина) Агафия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТурыгина (Кондюрина) Агафия Ивановна

Турыгина (Кондюрина) Агафия Ивановна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1783

Дата смерти

14.09.1842

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Кондюрин Иван Иванович

Мать: Кондюрина Татьяна Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
22.02.1802

Муж: Турыгин Сысой Филиппович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ширманова Евдокия Сысоевна

Отец ребёнка: Турыгин Сысой Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Татьяна Сысоевна

Отец ребёнка: Турыгин Сысой Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Сын: Турыгин Петр Сысоевич

Отец ребёнка: Турыгин Сысой Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анисия Сысоевна

Отец ребёнка: Турыгин Сысой Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Сын: Турыгин Нестор Сысоевич

Отец ребёнка: Турыгин Сысой Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Турыгин Федор Сысоевич

Отец ребёнка: Турыгин Сысой Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Турыгин Михаил Сысоевич

Отец ребёнка: Турыгин Сысой Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Турыгин Георгий Сысоевич

Отец ребёнка: Турыгин Сысой Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1820

Сын: Турыгин Даниил Сысоевич

Отец ребёнка: Турыгин Сысой Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Турыгин Андрей Сысоевич

Отец ребёнка: Турыгин Сысой Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
14.09.1842
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От горячки
Похороны
16.09.1842
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не отпета
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close