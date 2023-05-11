(Турыгина) Татьяна Сысоевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти22.01.1806
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Турыгин Сысой Филиппович
Мать: Турыгина Агафия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
22.01.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
22.01.1806