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(Турыгина) Татьяна Сысоевна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

22.01.1806

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Турыгин Сысой Филиппович

Мать: Турыгина Агафия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
22.01.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
22.01.1806
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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