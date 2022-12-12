Турыгин Георгий Сысоевич
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Турыгин Сысой Филиппович
Мать: Турыгина Агафия Ивановна
Бракосочетание
09.02.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители: | города Сарапула мещанин Иван Александров | мастеровой Яков Иванов Е(?)хайлов
Рождение ребёнка
26.03.1840
Дочь: Манохина Александра Георгиевна
Мать ребёнка: Турыгина Параскева Самуиловна
Рождение ребёнка
29.09.1843
Мать ребёнка: Турыгина Параскева Самуиловна
Рождение ребёнка
07.02.1846
Сын: Турыгин Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Турыгина Параскева Самуиловна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Турыгина Параскева Самуиловна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Турыгин Григорий Егорович
Мать ребёнка: Турыгина Параскева Самуиловна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Турыгина Параскева Самуиловна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Наталья Егоровна
Мать ребёнка: Турыгина Параскева Самуиловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно