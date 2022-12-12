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Турыгин Георгий Сысоевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Турыгин Сысой Филиппович

Мать: Турыгина Агафия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.02.1836

Жена: Турыгина Параскева Самуиловна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители: | города Сарапула мещанин Иван Александров | мастеровой Яков Иванов Е(?)хайлов
Рождение ребёнка
26.03.1840

Дочь: Манохина Александра Георгиевна

Мать ребёнка: Турыгина Параскева Самуиловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.09.1843

Сын: Турыгин Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Турыгина Параскева Самуиловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.02.1846

Сын: Турыгин Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Турыгина Параскева Самуиловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: Турыгина Параскева Самуиловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Сын: Турыгин Григорий Егорович

Мать ребёнка: Турыгина Параскева Самуиловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Турыгин Михаил Егорович

Мать ребёнка: Турыгина Параскева Самуиловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Наталья Егоровна

Мать ребёнка: Турыгина Параскева Самуиловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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