Турыгин Нестор Сысоевич
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Турыгин Сысой Филиппович
Мать: Турыгина Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
05.01.1837
Дочь: Евгения Несторовна
Мать ребёнка: Турыгина Ксения Ипатиевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Турыгин Никита Несторович
Мать ребёнка: Турыгина Ксения Ипатиевна
Крещение
31.03.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Екатерина Несторовна
Мать ребёнка: Турыгина Ксения Ипатиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно