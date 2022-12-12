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Турыгин Нестор Сысоевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Турыгин Сысой Филиппович

Мать: Турыгина Агафия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.01.1837

Дочь: Евгения Несторовна

Мать ребёнка: Турыгина Ксения Ипатиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Турыгин Никита Несторович

Мать ребёнка: Турыгина Ксения Ипатиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
31.03.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Екатерина Несторовна

Мать ребёнка: Турыгина Ксения Ипатиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турыгина Ксения Ипатиевна

Смерть
Неизвестно
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