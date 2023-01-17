Турыгин Андрей Сысоевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Турыгин Сысой Филиппович
Мать: Турыгина Агафия Ивановна
Крещение
06.07.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.10.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Турыгина Анна Петровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Турыгина Анна Петровна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Турыгина Анна Петровна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Турыгин Александр Андреевич
Мать ребёнка: Турыгина Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Турыгина Анна Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно