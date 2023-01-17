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Турыгин Андрей Сысоевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Турыгин Сысой Филиппович

Мать: Турыгина Агафия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
06.07.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.10.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1846

Сын: Турыгин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Турыгина Анна Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Турыгина Анна Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Турыгин Федор Андреевич

Мать ребёнка: Турыгина Анна Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1858

Сын: Турыгин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Турыгина Анна Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турыгина Анна Петровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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