Кондюрина (Кондюрина) Ефимия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Бракосочетание
29.01.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондюрин Филипп Автономович
Отец ребёнка: Кондюрин Автоном Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно