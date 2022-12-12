Кондюрина (Кондюрина) Ефимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина (Кондюрина) Ефимия Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Кондюрин Иван Иванович

Мать: Кондюрина Татьяна Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
29.01.1809

Муж: Кондюрин Автоном Андреевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондюрин Филипп Автономович

Отец ребёнка: Кондюрин Автоном Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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