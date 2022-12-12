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Кондюрин Автоном Андреевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Кондюрин Андрей Михайлович

Мать: Кондюрина Анна Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
29.01.1809

Жена: Кондюрина Ефимия Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
04.04.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондюрин Филипп Автономович

Мать ребёнка: Кондюрина Ефимия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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