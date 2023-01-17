Кондюрина Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Кондюрин Федор Андреевич

Отец ребёнка: Кондюрин Андрей Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Сын: Кондюрин Автоном Андреевич

Отец ребёнка: Кондюрин Андрей Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ведениева Ефимия Андреевна

Отец ребёнка: Кондюрин Андрей Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Шаимова Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Кондюрин Андрей Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Мулина Харитина Андреевна

Отец ребёнка: Кондюрин Андрей Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Андрей Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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