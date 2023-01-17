Кондюрина Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Кондюрин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Кондюрин Автоном Андреевич
Отец ребёнка: Кондюрин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ведениева Ефимия Андреевна
Отец ребёнка: Кондюрин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Шаимова Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Кондюрин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Мулина Харитина Андреевна
Отец ребёнка: Кондюрин Андрей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно