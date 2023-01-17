Кондюрин Федор Андреевич
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Крещение
24.10.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
30.03.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
04.12.1803
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Ефима Вавилова жена Евдокия Давыдова
Бракосочетание
25.01.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
17.04.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1810
Сын: Кондюрин Кирилл Федорович
Мать ребёнка: Кондюрина Агриппина Харлампиевна
Рождение ребёнка
13.01.1814
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Кондюрина Агриппина Харлампиевна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Бабикова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Кондюрина Агриппина Харлампиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондюрин Владимир Федорович
Мать ребёнка: Кондюрина Агриппина Харлампиевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно