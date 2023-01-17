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Кондюрин Федор Андреевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Кондюрин Андрей Михайлович

Мать: Кондюрина Анна Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
24.10.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
30.03.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
04.12.1803
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Ефима Вавилова жена Евдокия Давыдова
Бракосочетание
25.01.1807

Жена: Кондюрина Агриппина Харлампиевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
17.04.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1810

Сын: Кондюрин Кирилл Федорович

Мать ребёнка: Кондюрина Агриппина Харлампиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.01.1814

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Кондюрина Агриппина Харлампиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Бабикова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Кондюрина Агриппина Харлампиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондюрин Владимир Федорович

Мать ребёнка: Кондюрина Агриппина Харлампиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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