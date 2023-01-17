Кондюрина (Колотова) Агриппина Харлампиевна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Колотов Харлампий
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1810
Сын: Кондюрин Кирилл Федорович
Отец ребёнка: Кондюрин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
13.01.1814
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Кондюрин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Бабикова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Кондюрин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондюрин Владимир Федорович
Отец ребёнка: Кондюрин Федор Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858