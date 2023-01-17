Кондюрина (Колотова) Агриппина Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина (Колотова) Агриппина Харлампиевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1781

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Колотов Харлампий

Мать: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
25.01.1807

Муж: Кондюрин Федор Андреевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1810

Сын: Кондюрин Кирилл Федорович

Отец ребёнка: Кондюрин Федор Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.01.1814

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Кондюрин Федор Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Бабикова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Кондюрин Федор Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондюрин Владимир Федорович

Отец ребёнка: Кондюрин Федор Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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