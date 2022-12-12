Бабикова (Кондюрина) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабикова (Кондюрина) Анна Федоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Кондюрин Федор Андреевич

Мать: Кондюрина Агриппина Харлампиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
02.02.1836

Муж: Бабиков Гурий Федотович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель Никифор Иванов Жилин
Рождение ребёнка
1837

Сын: Бабиков Александр Гурьевич

Отец ребёнка: Бабиков Гурий Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.03.1844

Сын: Бабиков Алексей Гурьевич

Отец ребёнка: Бабиков Гурий Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Серафима Гурьяновна

Отец ребёнка: Бабиков Гурий Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Веденеева Анна Гурьяновна

Отец ребёнка: Бабиков Гурий Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Бабиков Ефим Гурьевич

Отец ребёнка: Бабиков Гурий Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Черепанова Феодосия Гурьевна

Отец ребёнка: Бабиков Гурий Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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