Бабикова (Кондюрина) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
02.02.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель Никифор Иванов Жилин
Рождение ребёнка
1837
Сын: Бабиков Александр Гурьевич
Отец ребёнка: Бабиков Гурий Федотович
Рождение ребёнка
21.03.1844
Отец ребёнка: Бабиков Гурий Федотович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Серафима Гурьяновна
Отец ребёнка: Бабиков Гурий Федотович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Веденеева Анна Гурьяновна
Отец ребёнка: Бабиков Гурий Федотович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Бабиков Гурий Федотович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Черепанова Феодосия Гурьевна
Отец ребёнка: Бабиков Гурий Федотович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно