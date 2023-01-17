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Бабиков Александр Гурьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Бабиков Гурий Федотович

Мать: Бабикова Анна Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1889

Сын: Бабиков Александр Александрович

Мать ребёнка: Бабикова Пелагия Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.11.1892

Сын: Бабиков Михаил Александрович

Мать ребёнка: Бабикова Пелагия Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Бабикова Пелагия Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабикова Пелагия Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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