Бабиков Александр Гурьевич
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Бабиков Гурий Федотович
Мать: Бабикова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Бабиков Александр Александрович
Мать ребёнка: Бабикова Пелагия Филипповна
Рождение ребёнка
13.11.1892
Сын: Бабиков Михаил Александрович
Мать ребёнка: Бабикова Пелагия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Бабикова Пелагия Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно