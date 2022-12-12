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(Бабикова) Анна Александровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабиков Александр Гурьевич

Мать: Бабикова Пелагия Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.01.1893
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Сарапульский мещанин Иван Филиппов Курбатов
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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