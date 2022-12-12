(Бабикова) Анна Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Крещение
28.01.1893
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Сарапульский мещанин Иван Филиппов Курбатов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно