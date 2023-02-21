Бабикова Пелагия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Бабиков Александр Александрович
Отец ребёнка: Бабиков Александр Гурьевич
Рождение ребёнка
13.11.1892
Сын: Бабиков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Бабиков Александр Гурьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Бабиков Александр Гурьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно