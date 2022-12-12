Веденеева (Бабикова) Анна Гурьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веденеева (Бабикова) Анна Гурьяновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Бабиков Гурий Федотович

Мать: Бабикова Анна Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
26.02.1865

Муж: Веденеев Степан Лазаревич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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