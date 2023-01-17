Мулина (Кондюрина) Харитина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мулина (Кондюрина) Харитина Андреевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Кондюрин Андрей Михайлович

Мать: Кондюрина Анна Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
19.02.1813

Муж: Мулин Ефим Антонович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
15.01.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814

Сын: Мулин Николай Ефимович

Отец ребёнка: Мулин Ефим Антонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Сын: Мулин Сидор Ефимович

Отец ребёнка: Мулин Ефим Антонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Мулин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Мулин Ефим Антонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Мулин Иона Ефимович

Отец ребёнка: Мулин Ефим Антонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
Неизвестно
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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