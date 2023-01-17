Мулина (Кондюрина) Харитина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Бракосочетание
19.02.1813
Муж: Мулин Ефим Антонович
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
15.01.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Мулин Ефим Антонович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Мулин Сидор Ефимович
Отец ребёнка: Мулин Ефим Антонович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Мулин Иван Ефимович
Отец ребёнка: Мулин Ефим Антонович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Мулин Иона Ефимович
Отец ребёнка: Мулин Ефим Антонович
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно