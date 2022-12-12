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Мулин Ефим Антонович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Мулин Антон Иванович

Мать: Мулина Параскева Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
19.02.1813

Жена: Мулина Харитина Андреевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814

Сын: Мулин Николай Ефимович

Мать ребёнка: Мулина Харитина Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Сын: Мулин Сидор Ефимович

Мать ребёнка: Мулина Харитина Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Мулин Иван Ефимович

Мать ребёнка: Мулина Харитина Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Мулин Иона Ефимович

Мать ребёнка: Мулина Харитина Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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