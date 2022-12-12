Мулин Ефим Антонович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Мулин Антон Иванович
Бракосочетание
19.02.1813
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Мулина Харитина Андреевна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Мулин Сидор Ефимович
Мать ребёнка: Мулина Харитина Андреевна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Мулин Иван Ефимович
Мать ребёнка: Мулина Харитина Андреевна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Мулин Иона Ефимович
Мать ребёнка: Мулина Харитина Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно