Мулина Параскева Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мулина Параскева Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

До 1826

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Мулин Ефим Антонович

Отец ребёнка: Мулин Антон Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Шутова Наталья Антоновна

Отец ребёнка: Мулин Антон Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мулин Антон Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1826
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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