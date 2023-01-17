Мулина Параскева Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиДо 1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Мулин Ефим Антонович
Отец ребёнка: Мулин Антон Иванович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Шутова Наталья Антоновна
Отец ребёнка: Мулин Антон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мулин Антон Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1826