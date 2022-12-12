Мулин Антон Иванович
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Мулин Иван Васильевич
Мать: Мулина Евдокия Борисовна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Мулин Ефим Антонович
Мать ребёнка: Мулина Параскева Матвеевна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Шутова Наталья Антоновна
Мать ребёнка: Мулина Параскева Матвеевна
Крещение
15.01.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
15.01.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно