Мулина Евдокия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мулина Евдокия Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Мулин Антон Иванович

Отец ребёнка: Мулин Иван Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1776

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Мулин Иван Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Щербакова Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Мулин Иван Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Дьякова Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Мулин Иван Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мулин Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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