Мулина Евдокия Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Мулин Антон Иванович
Отец ребёнка: Мулин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
?.11.1776
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Мулин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Щербакова Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Мулин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Дьякова Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Мулин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно