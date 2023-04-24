Дьякова (Мулина) Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьякова (Мулина) Феодосия Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Мулин Иван Васильевич

Мать: Мулина Евдокия Борисовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
10.02.1805

Муж: Дьяков Александр Гавриилович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.12.1805

Сын: Дьяков Савва Александрович

Отец ребёнка: Дьяков Александр Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.11.1806

Дочь: Варвара Александровна

Отец ребёнка: Дьяков Александр Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Сын: Дьяков Иван Александрович

Отец ребёнка: Дьяков Александр Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Сын: Дьяков Авдей Александрович

Отец ребёнка: Дьяков Александр Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Дьяков Макар Александрович

Отец ребёнка: Дьяков Александр Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Дьяков Александр Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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