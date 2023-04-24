Дьякова (Мулина) Феодосия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Мулин Иван Васильевич
Мать: Мулина Евдокия Борисовна
Бракосочетание
10.02.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.12.1805
Сын: Дьяков Савва Александрович
Отец ребёнка: Дьяков Александр Гавриилович
Рождение ребёнка
13.11.1806
Дочь: Варвара Александровна
Отец ребёнка: Дьяков Александр Гавриилович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Дьяков Иван Александрович
Отец ребёнка: Дьяков Александр Гавриилович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Дьяков Авдей Александрович
Отец ребёнка: Дьяков Александр Гавриилович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Дьяков Макар Александрович
Отец ребёнка: Дьяков Александр Гавриилович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Дьяков Александр Гавриилович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно