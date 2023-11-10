Дьяков Александр Гавриилович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Бракосочетание
10.02.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.12.1805
Сын: Дьяков Савва Александрович
Мать ребёнка: Дьякова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
13.11.1806
Дочь: Варвара Александровна
Мать ребёнка: Дьякова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Дьяков Иван Александрович
Мать ребёнка: Дьякова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Дьяков Авдей Александрович
Мать ребёнка: Дьякова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Дьяков Макар Александрович
Мать ребёнка: Дьякова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Елена Александровна
Мать ребёнка: Дьякова Феодосия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно