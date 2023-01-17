Дьякова Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьякова Екатерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Соколова Евдокия Гаврииловна

Отец ребёнка: Дьяков Гавриил Игнатьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Сын: Дьяков Александр Гавриилович

Отец ребёнка: Дьяков Гавриил Игнатьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Сын: Дьяков Яков Гавриилович

Отец ребёнка: Дьяков Гавриил Игнатьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Сын: Дьяков Иван Гавриилович

Отец ребёнка: Дьяков Гавриил Игнатьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Сапожникова Фекла Гаврииловна

Отец ребёнка: Дьяков Гавриил Игнатьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Кондюрина Параскева Гаврииловна

Отец ребёнка: Дьяков Гавриил Игнатьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяков Гавриил Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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