Дьякова Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Соколова Евдокия Гаврииловна
Отец ребёнка: Дьяков Гавриил Игнатьевич
Рождение ребёнка
1784
Сын: Дьяков Александр Гавриилович
Отец ребёнка: Дьяков Гавриил Игнатьевич
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Дьяков Гавриил Игнатьевич
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Дьяков Гавриил Игнатьевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Сапожникова Фекла Гаврииловна
Отец ребёнка: Дьяков Гавриил Игнатьевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Кондюрина Параскева Гаврииловна
Отец ребёнка: Дьяков Гавриил Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно