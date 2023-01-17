Сапожникова (Дьякова) Фекла Гаврииловна
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Рождение ребёнка
1813
Сын: Сапожников Иван Сидорович
Отец ребёнка: Сапожников Сидор Степанович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Землянникова Агриппина Сидоровна
Отец ребёнка: Сапожников Сидор Степанович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Парыгина Харитина Сидоровна
Отец ребёнка: Сапожников Сидор Степанович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Сапожников Андрей Сидорович
Отец ребёнка: Сапожников Сидор Степанович
Рождение ребёнка
08.07.1825
Дочь: Марфа Сидоровна
Отец ребёнка: Сапожников Сидор Степанович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Парыгина Евдокия Сидоровна
Отец ребёнка: Сапожников Сидор Степанович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Сапожников Степан Сидорович
Отец ребёнка: Сапожников Сидор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно