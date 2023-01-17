Сапожникова (Дьякова) Фекла Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова (Дьякова) Фекла Гаврииловна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Дьяков Гавриил Игнатьевич

Мать: Дьякова Екатерина Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Сапожников Иван Сидорович

Отец ребёнка: Сапожников Сидор Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Землянникова Агриппина Сидоровна

Отец ребёнка: Сапожников Сидор Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Парыгина Харитина Сидоровна

Отец ребёнка: Сапожников Сидор Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Сапожников Андрей Сидорович

Отец ребёнка: Сапожников Сидор Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.07.1825

Дочь: Марфа Сидоровна

Отец ребёнка: Сапожников Сидор Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Парыгина Евдокия Сидоровна

Отец ребёнка: Сапожников Сидор Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Сапожников Степан Сидорович

Отец ребёнка: Сапожников Сидор Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапожников Сидор Степанович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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