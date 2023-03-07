Землянникова (Сапожникова) Агриппина Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Землянникова (Сапожникова) Агриппина Сидоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Сапожников Сидор Степанович

Мать: Сапожникова Фекла Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.02.1836

Муж: Землянников Николай Ипатиевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Епистима Николаевна

Отец ребёнка: Землянников Николай Ипатиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.11.1839

Сын: Землянников Яков Николаевич

Отец ребёнка: Землянников Николай Ипатиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Козминых Степанида Николаевна

Отец ребёнка: Землянников Николай Ипатиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
27.10.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.07.1849

Сын: Землянников Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Землянников Николай Ипатиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Капитолина Николаевна

Отец ребёнка: Землянников Николай Ипатиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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