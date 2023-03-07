Землянникова (Сапожникова) Агриппина Сидоровна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
04.02.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Епистима Николаевна
Отец ребёнка: Землянников Николай Ипатиевич
Рождение ребёнка
11.11.1839
Сын: Землянников Яков Николаевич
Отец ребёнка: Землянников Николай Ипатиевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Козминых Степанида Николаевна
Отец ребёнка: Землянников Николай Ипатиевич
Крещение
27.10.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.07.1849
Сын: Землянников Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Землянников Николай Ипатиевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Капитолина Николаевна
Отец ребёнка: Землянников Николай Ипатиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно