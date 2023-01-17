Землянников Николай Ипатиевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти14.01.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Бракосочетание
04.02.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Епистима Николаевна
Мать ребёнка: Землянникова Агриппина Сидоровна
Рождение ребёнка
11.11.1839
Сын: Землянников Яков Николаевич
Мать ребёнка: Землянникова Агриппина Сидоровна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Козминых Степанида Николаевна
Мать ребёнка: Землянникова Агриппина Сидоровна
Крещение
22.07.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.07.1849
Сын: Землянников Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Землянникова Агриппина Сидоровна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Капитолина Николаевна
Мать ребёнка: Землянникова Агриппина Сидоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.01.1856
Причина смерти: От горячки
Похороны
17.01.1856
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя