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Землянников Николай Ипатиевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1814

Дата смерти

14.01.1856

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Землянников Ипатий Петрович

Мать: Землянникова Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.02.1836

Жена: Землянникова Агриппина Сидоровна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Епистима Николаевна

Мать ребёнка: Землянникова Агриппина Сидоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.11.1839

Сын: Землянников Яков Николаевич

Мать ребёнка: Землянникова Агриппина Сидоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Козминых Степанида Николаевна

Мать ребёнка: Землянникова Агриппина Сидоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
22.07.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.07.1849

Сын: Землянников Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Землянникова Агриппина Сидоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Капитолина Николаевна

Мать ребёнка: Землянникова Агриппина Сидоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
14.01.1856
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От горячки
Похороны
17.01.1856
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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