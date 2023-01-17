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Землянников Ипатий Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1791

Дата смерти

06.02.1858

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Землянников Петр Онисимович

Мать: Землянникова Агриппина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1809

Жена: Землянникова Параскева Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не венчаны
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Турыгина Ксения Ипатиевна

Мать ребёнка: Землянникова Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Балакина Марфа Ипатиевна

Мать ребёнка: Землянникова Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Сын: Землянников Николай Ипатиевич

Мать ребёнка: Землянникова Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Зайцова Агриппина Ипатиевна

Мать ребёнка: Землянникова Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Сын: Землянников Игнатий Ипатиевич

Мать ребёнка: Землянникова Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Прохорова Наталья Ипатьевна

Мать ребёнка: Землянникова Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Стахиева Анастасия Ипатиевна

Мать ребёнка: Землянникова Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
25.02.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
03.08.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
06.02.1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От чахотки
Похороны
08.02.1858
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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