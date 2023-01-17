Землянников Ипатий Петрович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти06.02.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Бракосочетание
1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не венчаны
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Турыгина Ксения Ипатиевна
Мать ребёнка: Землянникова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Балакина Марфа Ипатиевна
Мать ребёнка: Землянникова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Землянников Николай Ипатиевич
Мать ребёнка: Землянникова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Зайцова Агриппина Ипатиевна
Мать ребёнка: Землянникова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Землянников Игнатий Ипатиевич
Мать ребёнка: Землянникова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Прохорова Наталья Ипатьевна
Мать ребёнка: Землянникова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Стахиева Анастасия Ипатиевна
Мать ребёнка: Землянникова Параскева Ивановна
Крещение
25.02.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
03.08.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.02.1858
Причина смерти: От чахотки
Похороны
08.02.1858
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя