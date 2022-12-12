Зайцова (Землянникова) Агриппина Ипатиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцова (Землянникова) Агриппина Ипатиевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Землянников Ипатий Петрович

Мать: Землянникова Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
24.05.1839

Муж: Зайцов Наум Евлампиевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.11.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1842

Сын: Зайцов Антон Наумович

Отец ребёнка: Зайцов Наум Евлампиевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мария Наумовна

Отец ребёнка: Зайцов Наум Евлампиевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Зайцов Назар Наумович

Отец ребёнка: Зайцов Наум Евлампиевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Зайцов Киприан Наумович

Отец ребёнка: Зайцов Наум Евлампиевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Степанида Наумовна

Отец ребёнка: Зайцов Наум Евлампиевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Агафия Наумовна

Отец ребёнка: Зайцов Наум Евлампиевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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