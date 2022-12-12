Зайцова (Землянникова) Агриппина Ипатиевна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
24.05.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.11.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Зайцов Наум Евлампиевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мария Наумовна
Отец ребёнка: Зайцов Наум Евлампиевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Зайцов Наум Евлампиевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Зайцов Наум Евлампиевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Степанида Наумовна
Отец ребёнка: Зайцов Наум Евлампиевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Агафия Наумовна
Отец ребёнка: Зайцов Наум Евлампиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно