Стахиева (Земляникова) Анастасия Ипатиевна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
23.02.1849
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Стахиев Яков Михайлович
Крещение
20.07.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник Единочверческой Петро-Павловской церкви священник Алексий Евдокимов Бердников
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно