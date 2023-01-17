Стахиева (Земляникова) Анастасия Ипатиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стахиева (Земляникова) Анастасия Ипатиевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Землянников Ипатий Петрович

Мать: Землянникова Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.02.1849

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Стахиев Яков Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.07.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник Единочверческой Петро-Павловской церкви священник Алексий Евдокимов Бердников
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стахиев Яков Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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