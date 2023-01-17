Стахиев Яков Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стахиев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1849
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Стахиева Анастасия Ипатиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно