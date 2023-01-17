Стахиев Яков Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стахиев Яков Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стахиев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1849

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Стахиева Анастасия Ипатиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стахиева Анастасия Ипатиевна

Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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