Землянникова Агриппина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти15.10.1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Волкова Домника Петровна
Отец ребёнка: Землянников Петр Онисимович
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Землянников Петр Онисимович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Землянников Ипатий Петрович
Отец ребёнка: Землянников Петр Онисимович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Землянников Иван Петрович
Отец ребёнка: Землянников Петр Онисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.10.1839
Похороны
17.10.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя