Землянникова Агриппина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗемлянникова Агриппина Васильевна

Землянникова Агриппина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

15.10.1839

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Волкова Домника Петровна

Отец ребёнка: Землянников Петр Онисимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Землянников Петр Онисимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Сын: Землянников Ипатий Петрович

Отец ребёнка: Землянников Петр Онисимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Сын: Землянников Иван Петрович

Отец ребёнка: Землянников Петр Онисимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Землянников Петр Онисимович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
15.10.1839
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
17.10.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя