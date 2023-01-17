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Землянников Иван Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1793

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Землянников Петр Онисимович

Мать: Землянникова Агриппина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
01.02.1812

Жена: Землянникова Матрона Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Землянников Козма Иванович

Мать ребёнка: Землянникова Матрона Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Землянников Федор Иванович

Мать ребёнка: Землянникова Матрона Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1814

Сын: Землянников Михаил Иванович

Мать ребёнка: Землянникова Матрона Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Китаева Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Землянникова Матрона Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Землянникова Матрона Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Осипова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Землянникова Матрона Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Землянников Степан Иванович

Мать ребёнка: Землянникова Матрона Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1831
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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