Китаева (Землянникова) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаева (Землянникова) Варвара Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Землянников Иван Петрович

Мать: Землянникова Матрона Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
15.02.1837

Муж: Китаев Макар Никитич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ветошкина Феоктиста Макаровна

Отец ребёнка: Китаев Макар Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Китаев Матвей Макарович

Отец ребёнка: Китаев Макар Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
22.07.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1844

Дочь: Анна Макаровна

Отец ребёнка: Китаев Макар Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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