Китаева (Землянникова) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
15.02.1837
Муж: Китаев Макар Никитич
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ветошкина Феоктиста Макаровна
Отец ребёнка: Китаев Макар Никитич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Китаев Макар Никитич
Крещение
22.07.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1844
Дочь: Анна Макаровна
Отец ребёнка: Китаев Макар Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно