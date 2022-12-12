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Китаев Макар Никитич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1816

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Китаев Никита Константинович

Мать: Китаева Анна Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
15.02.1837

Жена: Китаева Варвара Ивановна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.02.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ветошкина Феоктиста Макаровна

Мать ребёнка: Китаева Варвара Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Китаев Матвей Макарович

Мать ребёнка: Китаева Варвара Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
03.12.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1844

Дочь: Анна Макаровна

Мать ребёнка: Китаева Варвара Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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