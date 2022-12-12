Китаев Макар Никитич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
15.02.1837
Жена: Китаева Варвара Ивановна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.02.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ветошкина Феоктиста Макаровна
Мать ребёнка: Китаева Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Китаева Варвара Ивановна
Крещение
03.12.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1844
Дочь: Анна Макаровна
Мать ребёнка: Китаева Варвара Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850