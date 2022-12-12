Китаева (Винокурова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаева (Винокурова) Анна Андреевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Винокуров Андрей Иакинфович

Мать: Винокурова Степанида Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
19.02.1813

Муж: Китаев Никита Константинович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1816

Сын: Китаев Макар Никитич

Отец ребёнка: Китаев Никита Константинович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1819

Сын: Китаев Авраам Никитич

Отец ребёнка: Китаев Никита Константинович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Не крещен
Рождение ребёнка
1821

Сын: Китаев Федор Никитич

Отец ребёнка: Китаев Никита Константинович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Китаев Никита Константинович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Вавилова Ирина Никитична

Отец ребёнка: Китаев Никита Константинович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ширшова Надежда Никитична

Отец ребёнка: Китаев Никита Константинович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Китаев Андриан Никитич

Отец ребёнка: Китаев Никита Константинович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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