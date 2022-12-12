Китаева (Винокурова) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
19.02.1813
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1816
Сын: Китаев Макар Никитич
Отец ребёнка: Китаев Никита Константинович
Рождение ребёнка
?.10.1819
Отец ребёнка: Китаев Никита Константинович
Не крещен
Рождение ребёнка
1821
Сын: Китаев Федор Никитич
Отец ребёнка: Китаев Никита Константинович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Китаев Никита Константинович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Вавилова Ирина Никитична
Отец ребёнка: Китаев Никита Константинович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ширшова Надежда Никитична
Отец ребёнка: Китаев Никита Константинович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Китаев Никита Константинович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно